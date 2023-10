Erste Saisonniederlage für Mank-Kilb

In der zweiten Landesliga bestritt die Spielgemeinschaft Kilb-Mank ihr erstes Auswärtsmatch gegen das Team aus Purgstall. Von Beginn an zeichnete sich ein Kopf an Kopf Rennen ab, in dem um jeden Punkt gekämpft wird. Die Heimmannschaft setzte sich mit einigen Punkten ab. Daraufhin wurde der Kampfgeist der Mank-Kilberinnen geweckt. Bis zum Satzende zeigten sie gutes Service und Einsatz. Der erste Satz ging dennoch mit 25:23 an die Gegnerinnen.

Im zweiten Satz verloren sie trotz teilweise schöner Einzelaktionen klar gegen die Heimmannschaft mit 12:25. Wachgerüttelt starteten sie mit mehr Konzentration in den letzten Satz. Die Durchschlagskraft bei entscheidenden Punkten fehlte, womit auch dieser Satz an die Heimmannschaft aus Purgstall ging. Die nächste Chance auf Punkte gibt es im Auswärtsspiel gegen Südstadt.