Klarer Erfolg für Ybbs-Nibelungengau im Cup

In der ersten Landesliga in der ersten Runde des NÖ Cup trafen die Donaustädterinnen auf die Volleyballerinnenmannschaft aus Groß-Siegharts. Äußerst motiviert starteten die Mädels in den ersten Satz und erspielten einen Vorsprung zugunsten von Ybbs/Nibelungengau. Auf dem Vorsprung durften sie sich jedoch nicht ausruhen. Die Gegnerinnen zogen rasch nach und die beiden Mannschaften lieferten sich ein spannendes Kopf an Kopf Rennen. Jeder Punkt war umkämpft. Schlussendlich entschied Ybbs/Nibelungengau den Satz mit 25:21 knapp für sich.

In den zweiten Satz startete die Spielgemeinschaft Ybbs/Nibelungengau mit einer beeindruckenden Serviceserie und konnte auch in Annahme und Verteidigung Stabilität aufbauen. Die Gegnerinnen waren klar unterlegen. Damit passierten wenige Eigenfehler und das Chaos wurde aus dem Feld geschaffen. Der zweite Satz ging verdient und souverän an Ybbs/Nibelungengau mit 25:14. Am Anfang des dritten Satzes brachte ein Spielerwechsel frischen Wind aufs Feld. Mit vollem Elan und klarer Führung entschieden die Mädels der SG Ybbs/Nibelungengau auch diesen letzten Satz für sich und freuten sich somit über einen 3:0 Sieg.