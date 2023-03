Mank-Kilb holt sich den Derbysieg

Werbung

In der zweiten NÖVV Landesliga stand das Bezirksduell zwischen der SG Mank-Kilb und der SG Nibelungengau-Ybbs auf dem Programm.

Von Beginn an war klar, dass sich die beiden Mannschaften ein Spiel auf Augenhöhe liefern werden. Nach der Niederlage der Mankerinnen in ihrem vorigen Spiel fanden sie im Heimspiel gegen die Donaustädterinnen wieder in ihre Form zurück, während die Gegnerinnen mit einigen krankheitsbedingten Ausfällen zu kämpfen hatten. „Das Team kam gut in seinen Spielrhythmus und konnte sich schon früh einige Punkte absetzen“, hebt Mank-Kilbs Sandra Springer die gute Service- und Angriffsleistung ihres Teams hervor – 25:19.

Nibelungengau-Ybbs. Die Niederlage bedeutet einen Rückschlag auf ihrem Weg zum Titel in der zweiten NÖVV Landesliga. Foto: privat

Der zweite Satz gestaltete sich noch spannender. Nibelungengau-Ybbs kämpfte sich knapp an die Heimmannschaft heran. Letztendlich hatte jedoch Mank-Kilb mit 26:24 die Nase vorn. Im dritten Satz drehten die Ybbserinnen das Spiel. „Voller Elan und mit guter Feldarbeit wurde ein Punktevorsprung herausgespielt, der bis zum Satzende anhielt“, beschrieb Robert Rausch, Präsident Sportunion Nibelungengau, Sektion Volleyball. Nibelungau-Ybbs holte den Satz klar mit 25:13.

Angefeuert von den heimischen Fans ging Mank-Kilb im letzten Satz durch eine Servicereihe von Magdalena Fink in Führung und entschied den vierten Satz für sich – 25:16.