Mank-Kilb weiter auf Erfolgskurs

Nach dem Auftaktsieg zeigt die Spielgemeinschaft Mank-Kilb in der 2. Landesliga erneut erstklassiges Volleyball. Im zweiten Heimspiel siegten die Mostviertlerinnen mit einem Endergebnis von 3:0 gegen Ternitz.

Von Beginn an setzten sie die Ternitzerinnen mit gutem Service unter Druck und lagen bald in Führung. Trainer Robert Birwipfel ließ den jungen Nachwuchstalenten einige Spielerfahrung sammeln und Mank-Kilb holte den ersten Satz mit 25:21. Der zweite Satz verlief ausgeglichener, aber die Heimmannschaft sicherte sich auch diesen Satz mit 25:23. Im finalen Durchgang ließ die Konzentration und Kraft der Mank-Kilberinnen nach und sie gerieten in Rückstand. Das Team kämpfte sich zurück und entschied den letzten Satz für sich. Das erste Auswärtsspiel steht kommendes Wochenende gegen Purgstall am Programm.