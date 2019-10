Unter neuen Vorzeichen ist es am Samstag für die Mankerinnen wieder losgegangen. Nach dem Rückzug aus der 2. Bundesliga trat man in der renovierten Turnhalle der NMS Mank gegen die 1.-Landesliga-Titelverteidigerinnen aus Langenlebarn an. Und das mit Zuwachs. „Wir begrüßen ganz herzlich unsere jungen Nachwuchstalente“, verweist Emma Hohenauer, selbst 14-jährige Neo-Mankerin, auf Kerstin Eigenthaler, Nicole Groiss und Chiara Pfeffer. Zwei neue Trainer waren mit an Bord: Marc Demmer und Simon Tribelnig.

Eigenfehler ließen den ersten Satz an Langenlebarn gehen, Satz zwei gehörte dank fulminanten Spiels Mank. In Durchgang Nummer drei holten die Mankerinnen zwar auf, mussten dann aber doch die Segel streichen. Mit einem souveränen Gewinn des vierten Satzes war der Sieg in Griffweite – insbesondere nach der Führung im Entscheidungssatz. Da Langenlebarn aber noch den Satz drehte, schaute nur ein Punkt heraus. Hohenauer war dennoch zufrieden: „Alles in allem ein spielerisch guter Start.“