Nibelungengau-Ybbs feiert Aufstieg

Nach dem klaren 3:0 Sieg im Heimspiel gegen die SG Aschbach-Waidhofen reisten die Damen der SG Nibelungengau-Ybbs zuversichtlich in die Sporthalle der Gastgeberinnen zum zweiten Relegationsspiel. Dabei ging es um den Aufstieg in die erste Landesliga. Spannend wurde das Spiel nicht zuletzt vor allem durch die Enge und niedrige Höhe der Aschbacher Sporthalle. Die Donaustädterinnen starteten druckvoll in den ersten Satz, holten einen Vorsprung heraus und beendeten mit einem 25:16 den Satzgewinn.

Im zweiten Satz drehte sich das Spiel. Die Spielerinnen der SG Aschbach-Waidhofen zeigten Widerstand, spielten konzentriert und bauten ihre Führung aus. Annahmefehler, Unsicherheiten beim Angriff und auch der Umstand, dass der Ball immer wieder die Decke berührte, führten zu einer Nervosität bei Nibelungengau-Ybbs. Die Volleyballerinnen rund um Kapitänin Sarah Pichler stemmten sich gegen den Rückstand und spielten auf 19:21. Ihre Leistung reichte jedoch nicht aus und somit ging der zweite Satz mit 25:20 an die Damen aus dem westlichen Mostviertel.

Entscheidungssatz musste her

Der dritte Satz begann wie der zweite und die Gäste kämpften mit den für sie unbekannten Umständen, ließen sich aber nicht von ihrem Vorhaben abbringen. Die Wechselspielerinnen der Gäste kamen zum Einsatz und mussten sich zu Beginn noch orientieren und einspielen. Nach einem 1:7 Rückstand kämpften sich die Spielerinnen der SG Nibelungengau-Ybbs jedoch auf 17:17 heran und die Führung wechselte im Punkteschritt bis auf 21:21, bis sich die Donaustädterinnen letztlich mit 25:22 durchsetzten. Der vierte Satz ging nach einer Führung der Gäste mit 25:18 doch an die Heimmannschaft Aschbach-Waidhofen.

Der fünfte und letzte Satz sollte dann noch den Sieg für die 1. Landesliga-Anwärterinnen bringen. Mit einem klaren 15:9-Erfolg der SG Nibelungengau-Ybbs auf 3:2 in Sätzen fuhren sie nicht nur als Siegerinnen des zweiten Relegationsspiels nach Hause, sondern entschieden souverän den Aufstieg in die erste Landesliga für sich.