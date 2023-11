Volleyball Nibelungengau/Ybbs: „In hitzigen Situationen Nerven behalten“

Klarer 3:1-Sieg für SPU Nibelungengau/Ybbs. Trotz der niedrigen Halle in Aschbach zeigte die Gastmannschaft erstklassiges Volleyball mit starken Angriffen und Service. Foto: SPU Nibelungengau/Ybbs

D ie SPU Nibelungengau/Ybbs holt in der 1. Landesliga trotz Schwierigkeiteneinen 3:1-Sieg gegen Aschbach. In der 2. Landesliga liegt Mank/Kilb an der Tabellenspitze.