Nibelungengau-Ybbs mit großem Schritt in Richtung Aufstieg

Die SG Nibelungengau-Ybbs hat nach der Bestätigung des Vizelandesmeistertitels mit einem knappen 3:2-Sieg gegen ASKÖ VB Purgstall in der 2. NÖVV-Landesliga die Chance, über eine Relegation doch den Aufstieg in die erste Landesliga zu schaffen. Der Grund dafür ist, dass Sportunion St. Pölten II nicht in die 1. Landesliga aufsteigen kann, weil Sportunion St.Pölten I den Klassenplatz einnimmt.

In der Pöchlarner Sporthalle ging das erste der beiden Relegationsspiele gegen den Vorletzten SG Aschbach-Waidhofen über die Bühne. Durch die zahlreichen Fans startete die SG voller Motivation und entschlossen in das Spiel. Punkt für Punkt arbeitete Nibelungengau-Ybbs sich einen Vorsprung heraus und beendete den ersten Satz mit 25:12. Trotz der Willensstärke der Gegnerinnen gelang durch das Angriffsspiel von Olha Anisova, die souveräne Verteidigung und das gute Aufspiel der zweite Satzgewinn. Die Gäste der SG Aschbach/Waidhofen schienen ihre Hoffnung verloren zu haben und die Donaustädterinnen beendeten eines der besten Spiele der Saison deutlich mit 3:0. Damit würde den Damen um Kapitänin Sarah Gutlederer im Rückspiel der Gewinn eines einzigen Satzes für den Aufstieg reichen.

Die SG Nibelungengau-Ybbs spielte als Tabellenzweiter gegen den Tabellennachzügler ASKÖ Volksbank Purgstall II. Das Spiel war jedoch nicht so einfach zu gewinnen wie erhofft. Die Donaustädterinnen gingen schnell mit 7:2 in Führung. Plötzlich riss der Faden bei den Damen der Spielgemeinschaft. Die Purgstallerinnen schöpften Kraft und der erste Satz ging an Purgstall. Der zweite Satz verlief gleich. Im dritten Satz fanden sie zu ihrer Stärke zurück und der vierte Satz war ebenso heiß umkämpft. Die Gastgeberinnen stellten mit 25:17 auf 2:2 in Sätzen. Der fünfte Satz brachte mit einem deutlichen 15:9 den Sieg für Nibelungengau-Ybbs.