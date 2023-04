Pöchlarn holt Gold beim Rookies-Cup

Werbung

In der Sporthalle in Scheibbs traten die Zehn- bis Zwölfjährigen beim Rookies-Cup der Schulen an. Die jungen Volleyballerinnen und Volleyballer gingen mit voller Motivation in die Spiele. Beim Mostviertelfinale, bei dem die zehn bei der Bezirksmeisterschaft qualifizierten Schulen antraten, kam es zu spannenden Spielen. Am Ende setzte sich die talentierte Mannschaft der Mittelschule Pöchlarn mit Tamara Petrovic, Leonie Silberknoll, Doreen Ajaino, Isabella Brumar und ihrer Betreuerin Sandra Timpel durch. Dahinter folgten die Schülerinnen der Mittelschule Gresten. Das Scheibbser Team schaffte ebenso den Sprung auf’s Stockerl.

Nun wartet auf die Pöchlarner am 20. April in Purgstall das Landesfinale.