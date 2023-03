SG Nibelungengau-Ybbs: Topleistung bei Cup-Aus

Werbung

Im ÖVV Cup stoppte Sokol II die Erfolgsserie der Spielgemeinschaft Nibelungengau-Ybbs. Im ersten Satz konnten die klar unterlegenen Gastgeberinnen bis 7:7 mithalten, danach wurde SokolII ihrer Favoritenrolle gerecht. Mit starken Angriffsbällen dominierten die Gegnerinnen das Spiel und beendeten den ersten Satz klar mit 25:14. Im zweiten Satz zeigten die Gäste weiterhin erstklassiges Spiel auf hohem Niveau. Ein kräftiges Angriffsspiel, sichere Ballannahme und gute Verteidigung führten Punkt für Punkt zum 25:13-Satzgewinn. Im dritten Satz zeigten die Volleyballerinnen der SG Nibelungengau-Ybbs gute Abwehr und hielten lange mit SokolII mit. Die Trainerin von Sokol setzte jüngere Spielerinnen ein. Die meisterten ihre Aufgabe jedoch souverän und erzielten einen Satzgewinn von 25:18 und beendeten das Spiel somit mit 3:0 Endergebnis. Die Donaustädterinnen sind mit ihrer Leistung dennoch zufrieden und freuen sich, dass sie phasenweise mit den Favoritinnen gut mithalten konnten.

SG Mank-Kilb nicht zu biegen

Die Spielgemeinschaft Mank-Kilb bleibt in ihrem letzten Heimspiel in Kilb gegen die Volleycats Traiskirchen weiterhin auf der Siegesstraße. Die Mannschaft fand von Beginn an gut ins Spiel und baute Punkt für Punkt ihren Vorsprung aus, bis der erste Satzgewinn mit 25:13 gesichert war. Der zweite Satz verlief ähnlich. Bis zur Mitte des Satzes spielten die beiden Mannschaften auf Augenhöhe. Danach gelang Mank-Kilb erneut ein Vorsprung bis zum 17:25. Da der letzte Satz den beiden ersten ähnelte, wurden einige Wechsel in der Mannschaftsaufstellung vorgenommen. Gegen Ende schlichen sich einige Eigenfehler ein und die Gegnerinnen holten auf. Damit lieferten sich die beiden Mannschaften noch ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Die Wechselspielerinnen stellten letztlich ihr Können unter Beweis, behielten die Ruhe und gewannen den letzten Satz mit 26:24.