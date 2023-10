SG Ybbs-Nibelungengau: Saisonstart in der neuen Liga

Als Vizemeister der vergangenen 2.-Landesliga-Saison darf die SG Ybbs-Nibelungengau nun in Niederösterreichs höchster Liga aufschlagen. Und am vergangenen Samstag sind die SG-Spielerinnen in Pöchlarn gegen das Volleyteam Südstadt in die neue Saison gestartet.

Dementsprechend gingen sie mit großem Elan in die Partie. „Die Motivation war groß, dem gespannten Publikum die in den Trainings erlernten Taktiken und Techniken näher zu bringen“, erzählt Sarah Pichler von der SG Ybbs-Nibelungengau. Obwohl der Kader im Vergleich zur vergangenen Saison kleiner war, präsentierte sich die Spielgemeinschaft auf Augenhöhe mit den Südstädterinnen. Nur knapp mit 22:25 mussten sie den ersten Satz abgeben.

Noch knapper war es dann in Satz Nummer zwei. „Lange und intensive Ballwechsel schmückten das Spiel. Beide Seiten konnten den Druck am Angriff gut aufbauen wie auch mit der Verteidigung die Spielwechsel spannend gestalten“, schildert Pichler. Dennoch hatten die Gästinnen mit 27:25 auch im zweiten Satz die Nase vorn. Und mit dem dritten Durchgang war es dann auch schon vorbei. „Leider fehlte zum Schluss hin die notwendige Durchsetzungskraft“, sagt Pichler. 0:3 lautete der Endstand nach dem 19:25 im letzten Satz.

Weiter geht's am Samstag um 18 Uhr im Freizeitzentrum Ybbs gegen die Sportunion St. Pölten.