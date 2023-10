SG Mank-Kilb mit Sieg zum Saisonbeginn

Zum Start der neuen Volleyballsaison versammelten sich zahlreiche Fans auf der Tribüne, um die Spielgemeinschaft Mank-Kilb in der 2. Landesliga im Spiel gegen die Union Raiffeisen Waldviertel/2 zu unterstützen.

Der Start verlief allerdings nicht wie erhofft und Mank-Kilb geriet ins Hintertreffen. Bis zum 8:16 gelang ihnen keine Aufholjagd. Durch eine starke Service-Reihe schafften sie den Anschluss zum 16:16. Punkt für Punkt näherten sich beide Teams dem Satzende, das letztendlich die Waldviertlerinnen mit 23:25 für sich entschieden. Wachgerüttelt freute sich die Heimmannschaft über den Gewinn des zweiten Satzes.

Im dritten Satz zeigte sich die SG Mank-Kilb von ihrer besten Seite und ließ den Gegnerinnen keine Chance. Erst im vierten Satz kehrte wieder mehr Spannung ins Spiel. Dank der Service-Leistung verschaffte sich die Spielgemeinschaft einen Vorsprung und beendete den Satz mit 25:22.

Die Aufsteigerinnen von Ybbs-Nibelungengau in die 1. Landesliga trafen auf den Tabellenführer der vergangenen Saison. Motiviert starteten die Gastgeberinnen ins Spiel und hielten mit den Gegnerinnen aus St. Pölten mit. Am Ende entschieden jedoch die St. Pöltnerinnen den Satz für sich. Im zweiten Satz punkteten die Gäste mit starken Servicereihen. Im dritten Satz zehrten die langen Ballwechsel an den Kräften und der letzte Satz ging klar an St. Pölten.