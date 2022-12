Ybbserinnen und Mankerinnen in nächster Runde

Werbung

In der Pöchlarner Sporthalle traf die Spielgemeinschaft Nibelungengau/Ybbs in einem hart umkämpften Spiel auf die Damen der ersten Landesliga SPU Wr. Neustadt. Der erste Satz ging mit 25:18 klar an die Gäste aus Wr. Neustadt. Von der Stamm-Sechs bei der SG Nibelungengau/Ybbs fehlten krankheits- und verletzungsbedingt gleich fünf Spielerinnen, sodass Ersatzspielerinnen zum Einsatz kamen. Mit Fortlauf des Spiels fanden die Sportlerinnen immer mehr zueinander und konnten ihr Talent unter Beweis stellen. Der zweite Satz war ein spannendes Auf und Ab. Letztlich entschied Nibelungengau/Ybbs mit 25:20 den Satz für sich. Ähnlich gestaltete sich der dritte Satz, der mit 25:18 gewonnen wurde. Im finalen Satz bäumten sich die Wr. Neustädterinnen anfangs noch einmal auf, aber in schwierigen Situationen zeigte sich immer wieder die Klasse der beiden ukrainischen Spielerinnen. Erneut holten sie den Satzgewinn und freuten sich über das verdiente Endergebnis von 3:1.

Die Allstars aus Mank trafen in der zweiten Runde des NÖVV-Cups auf die jungen Talente aus Bad Vöslau. Bereits im ersten Satz bewiesen sie ihre Routine mit einem 25:8-Satzgewinn. Im zweiten Satz schlichen sich einige Eigenfehler ein, er gestaltete sich aber dennoch sehr ausgeglichen. Die Oldies aus Mank behielten die Nerven und entschieden auch diesen Satz für sich. Im dritten Satz holten die Mankerinnen spektakuläre Punkte auf allen Positionen und gewannen somit verdient das Spiel gegen Vöslau.

Im Freizeitzentrum Ybbs trifft im letzten Spiel vor Weihnachten die SG Mank/Kilb auf die SG Nibelungengau/Ybbs.