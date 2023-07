Sommer, Sonne, River Rumble in Marbach

Top-Kulisse: Über 300 Zuschauerinnen und Zuschauer verfolgten das 18. River Rumble. Am Abend ging die Party dann mit zwei Bands weiter. Insgesamt halfen 20 Personen mit. Der Italiener Mattia Del Fiandra war in Marbach das erste Mal am Start - und war bei den Junior Men eine Klasse für sich.

Foto: Michael Bouda