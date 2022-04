Als die „Haie“ die Donau eroberten

Werbung

Wakeboarden? Was heute eine Selbstverständlichkeit in der Wassersportszene und an der Marbacher Donaulände ist, war Ende der 1990er in Europa gerade einmal einer Handvoll Leuten ein Begriff. Dazu zählten die drei Marbacher Roland Loidhold, Richard Bayerl und Helmut Nagl, die im September 2000 eine wegweisende Entscheidung trafen: Sie gründeten die Sektion Wasserski und Wakeboard als Teil des WSC Marbach/Donau.

Was hat die drei damals dazu bewogen? „Die Liebe zum Sport Wakeboarden, der zu dieser Zeit noch sehr unbekannt war“, blickt Gründungsmitglied Helmut Nagl, heute Schriftführer und Kassier, auf die Geburtsstunde der Marbacher Wakesharks zurück.

Die vergangenen knapp 22 Jahre waren eine bewegte Zeit. 2001 ging der Betrieb mit dem ersten Boot so richtig los, das ehemalige Fährhaus wurde zum Zuhause der Wakeboarder – zur „Casa del Wakesharks“. Zerstörung brachten die Hochwasser von 2002 und 2013, woraufhin von September 2013 bis Juni 2014 mit 1.600 Arbeitsstunden das neue Clubhaus gebaut wurde. 2019 wurde nach mehrjähriger Bauzeit der Hochwasserschutz in Marbach fertiggestellt. „Der Hochwasserschutz hat das Gelände noch einmal verbessert und verschönert“, freut sich Nagl über die Aufwertung.

Sport-Mittelpunkt für mittlerweile 70 Mitglieder

Waren es zu Beginn drei Wakesharks, so zählt die Sektion heute 70 Mitglieder. „Faszinierend ist, dass das Ganze jetzt schon über 20 Jahre funktioniert“, schmunzelt Nagl und verweist auf die Beständigkeit der Wakesharks. „Wir sind ein sportlicher Mittelpunkt in Marbach. Es kann sich jeder darauf verlassen, dass man im Sommer kommen kann, um in Marbach Wassersport auszuüben.“

Über die Jahre konnten die Wakesharks zahlreiche sportliche Erfolge bejubeln: Zehn Landesmeistertitel bei den Damen und sieben bei den Herren, den Staatsmeistertitel von Beatrix Baumgartner 2011, zehn österreichische Meistertitel bei den Masters und vier Landes- und österreichische Meistertitel bei den Junioren – zuletzt Nachwuchsaushängeschild Benjamin Parich.

Das gesellschaftliche Highlight ist das River Rumble, das Marbach zur jährlichen Station für die nationale Wakeboardelite macht. Am 9. Juli wird die bereits 19. Ausgabe mit Staatsmeisterschaftslauf steigen – und natürlich die traditionelle Party danach.

Gefeiert wird aber auch schon am kommenden Samstag, 9. April, wenn es die Wakesharks ab 20 Uhr im Marbacher Festsaal – Corona-bedingt verschoben – zu ihrem 20-Jahr-Jubiläum krachen lassen.