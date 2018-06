Egal ob im Kajak oder beim Stand-up-Paddeln: Die Zwillingsbrüder Simon und Timon Kretzl räumten gleich bei drei Bewerben ab. Bei der Regatta in Kuchelau gewann Simon vor Bruder Timon über 2.000 Meter. Beide blieben ebenfalls beim Stand-up-Paddel-Bewerb siegreich. Gleich am Samstag folgten die ASKÖ Bundesmeisterschaften am Attersee.

Auch hier waren die Zwillingsbrüder in der Klasse Schüler A erfolgreich. Beide erreichten den Platz zwei (Klasse K2). Den Stand-up-Paddel-Bewerb am Attersee holte sich Simon vor Timon. Den goldenen Abschluss machten die beiden bei der Stadtregatta in Linz. Timon sicherte sich Platz zwei vor seinem Bruder Simon.