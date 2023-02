Christoph Prüller und Werner Schrittwieser: Zwei, die Flügel verleihen

Werbung

Halvor Egner Granerud jubelte doppelt: Sportlich war das Kulm-Wochenende fest in norwegischer Hand. Organisatorisch hätte das Skiflugspektakel in Bad Mitterndorf nicht ohne zwei Mostviertler über die Bühne gehen können: den gebürtigen Randegger Christoph Prüller und den Manker Werner Schrittwieser. Prüller ist seit 2019 Chef, Schrittwieser Pressesprecher des OK-Teams – so auch schon beim Skifliegen 2020. Nach einer Pause von zwei Jahren feierten die zwei Weltcup-Bewerbe nun von 27. bis 29. Jänner ihre Rückkehr.

Und darauf blickt Prüller mehr als zufrieden zurück. „Das Highlight ist ganz klar das Sportliche, darum geht es ja, dass wir eine tolle Flugshow bieten konnten“, erzählt der 39-Jährige und fährt fort: „Das Feedback von den Athleten und seitens der FIS war phänomenal, die Schanze war perfekt – was man auch daran gesehen hat, dass wir ganz nahe an einem neuen Schanzenrekord dran waren.“ Am Freitag landete der Slowene Ziga Jelar bei einer Weite von 247 Metern, griff dabei aber in den Schnee, weshalb nach wie vor Peter Prevc, ebenfalls aus Slowenien, mit seinem Flug auf 244 Meter im Jahr 2016 Rekordhalter am Kulm ist.

Aus österreichischer Sicht gab es die beiden Stockerlplätze von Stefan Kraft zu bejubeln. Noch dazu überholte Kraft mit dem zweiten Rang am Samstag und dem dritten am Sonntag in der ewigen Bestenliste Gregor Schlierenzauer und hat hinter dem Finnen Janne Ahonen (108) und dem Polen Adam Malysz (92) mit 89 nun die drittmeisten Stockerlplätze in der Weltcupgeschichte. Die besondere Trophäe am Sonntag bekam Kraft von Prüller überreicht.

16.000 Fans jubelten an den drei Tagen Stefan Kraft und den anderen Überfliegern zu. Das will organisiert sein. Foto: NOEN

Großartige Stimmung mit 16.000 Fans

Insgesamt 16.000 Besucherinnen und Besucher stürmten von der Quali am Freitag bis zu den beiden Wettkämpfen am Samstag und Sonntag den Kulm. Am Freitag ging zudem der sogenannte Kids-Day über die Bühne, bei dem knapp 500 Schülerinnen und Schüler Stefan Kraft und Co. bei der Kinder-Pressekonferenz live erlebten, einen Jubel-Workshop absolvierten oder die Schanze besichtigten.

Dafür, dass dabei alles reibungslos abgelaufen ist, waren Prüller und sein 15-köpfiges Team von Abteilungsleitern zuständig, wobei insgesamt knapp 270 Menschen in den unterschiedlichen Bereichen mitarbeiteten. Schrittwieser koordinierte dabei das gesamte Pressezentrum. „Es waren 70 bis 80 Medienvertreter vor Ort – von Österreich über Deutschland bis aus Japan“, schildert der Manker, der ebenso zufrieden auf das Event zurückblickt wie Prüller. „Sämtliche Mühen haben sich gelohnt. Wir sind stolz darauf, dass alles so hingehaut hat“, sagt der OK-Chef. „Am Ende bleibt, dass es eine mega coole Veranstaltung war, das Wetter war perfekt, die Stimmung super und auch die sportlichen Erfolge haben uns viel Freude bereitet.“

Zukünftig soll das Weltcup-Spektakel am Kulm in drei von vier Jahren – orientiert an den olympischen Zyklen – steigen, wie Schrittwieser erklärt. Nächstes Jahr wartet ein ganz besonderes Highlight: Von 25. bis 28. Jänner werden Prüller und Schrittwieser zur Skiflug-Weltmeisterschaft auf den Kulm laden. „Jetzt freuen wir uns schon auf die WM 2024“, sagt Prüller. An zwei Tagen steigen die Einzelbewerbe, an einem weiteren der Teambewerb. „Es wird natürlich alles noch ein bisschen größer“, erläutert Schrittwieser. Prüller will noch einmal nachlegen, etwa die öffentliche und damit „grüne“ Anreise verbessern und weiterhin auf Unternehmen aus der Region setzen: „Wir haben sicher noch ein bisschen etwas vor, dass wir das Event weiter in die Richtung entwickeln, wie wir das bei den ersten beiden Veranstaltungen schon begonnen haben.“