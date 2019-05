„Laufe für die, die es nicht können“. Unter diesem Motto standen unzählige Läufer auf der ganzen Welt beim Wings For Life Run am Start. Die Einnahmen werden Forschungsprojekten zur Heilung des verletzten Rückenmarks gespendet. Läufer müssen jedoch nicht direkt in Wien am Start stehen, um spenden zu können. Mit der Wings For Life App können überall auf der Welt Kilometer und somit Geld gesammelt werden. Die AAG Holding aus Kilb organisierte für ihre Mitarbeiter einen sogenannten APP Run, der von Kilb über Fohrafeld, Volkersdorf und Hauersdorf nach Bischofstetten führte.

Die Läufer rund um Hans Janker schafften gemeinsam 163,2 Kilometer. Für jeden erlaufenen Kilometer pro Person wurden 3 Euro zusätzlich zu einem Nenngeld von 20 Euro pro Person gespendet. Die Mitarbeiter schafften eine Spendensumme von insgesamt 1.080 Euro. Janker meinte erfreut: „Ich bin stolz auf unsere sportlichen Kollegen, dass sich so viele für diesen guten Zweck einsetzen.“