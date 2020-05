Weltweit zeitgleich so viele Kilometer wie möglich machen: Beim Wings for Life World Run laufen Menschen für den guten Zweck. Und das auch während der Coronakrise: Anstatt von Massenevents lief jeder Teilnehmer alleine, per App verfolgt vom virtuellen „Catcher Car“.

Über 77.000 Menschen starteten am Sonntag, in Österreich war es um 13 Uhr so weit. Mit dabei: Manks Laufass Mario Sturmlechner. „Ich startete von meinem Haus weg und lief in der Manker Umgebung meine 43,07 Kilometer in einer Zeit von 3:08:15 Stunden“, berichtet Sturmlechner, der zu Beginn mit Regen und Wind zu kämpfen hatte.

Von Persenbeug aus in Richtung Spitz startete HSV-Melk-Läufer Michael Eder. Nach 3:08:56 Stunden hatte er 43,25 Kilometer zurückgelegt. „Es macht unheimlich stolz und glücklich, für den guten Zweck und Menschen, die es selbst nicht können, zu laufen“, freute sich Eder, der sich „nur“ 35 Kilometer vorgenommen hatte.

Den Rekord bei der siebenten Auflage erreichte der Brite Michael Taylor mit 69,9 Kilometern, bei den Damen lief Nina Zarina aus Russland mit 54,2 Kilometern am weitesten.