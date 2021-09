Bei Kaiserwetter und bester Stimmung gingen am vergangenen Samstag an der Ybbser Donaulände der 28. Donau-Kanu-Slalom und -Regatta über die Bühne. Die Regatta zählte zudem zur Naturfreunde-Bundesmeisterschaft, außerdem wurden die Rennen als Ybbser Stadtmeisterschaft und Naturfreunde-Ybbs-Vereinsmeisterschaft gewertet. „Wir sind wirklich sehr zufrieden aus Veranstaltersicht“, freute sich Gerhard Zeitlhofer vom NFKC Ybbs nach den Rennen. Auch wegen seines Sohnes. Denn der 16-jährige Simon Zeitlhofer zauberte sowohl im Slalom als auch in der Regatta die Tagesbestzeit ins Wasser und kürte sich damit in beiden Disziplinen zum Ybbser Stadtmeister, zum Naturfreunde-Bundesmeister in der Regatta und zum Naturfreunde-Ybbs-Vereinsmeister.

Bei den Damen trumpfte Sandra Schörghuber auf: Sie holte sich die Titel als Naturfreunde-Bundesmeisterin und Ybbser Stadtmeisterin in der Regatta. Im Slalom krönte sich die 17-jährige Hannah Dammerer zur Ybbser Stadtmeisterin, Susanne Zeitlhofer konnte sich als Naturfreunde-Ybbs-Vereinsmeisterin freuen.