Klarer Derbyerfolg für SU Hotvolleys

Die Mannschaft von Ybbs/Nibelungengau startete voller Motivation und mit Erwartungen auf den Sieg in den ersten Satz. Wie erhofft, gelang es den Donaustädterinnen, in Führung zu gehen und die ersten Punkte zu sammeln. „Nachdem wir den ersten Satz so leicht für uns entscheiden konnten, spielten wir den zweiten Satz viel zu locker und mussten diesen an die Manker Mädels abgeben“, schilderte die Ybbser Kapitänin Stefanie Riess.

Auch im dritten Satz lieferten sich die beiden Mannschaften ein spannendes Spiel. Der UVC Mank startete stark und ging kurzzeitig in Führung. Die Ybbserinnen zogen jedoch nach und kämpften Kopf an Kopf Punkt um Punkt. Der vierte Satz gestaltete sich spannender, als den Gästen lieb war. Lagen die Mankerinnen bereits knapp vor dem Satzgewinn, starteten ihre Gegnerinnen die Aufholjagd. Stefanie Riess gelang es mit starkem Service, den Satz zugunsten der Hotvolleys zu drehen. Letztendlich gewann Ybbs/Nibelungengau das Landesligaspiel mit einem Endstand von 3:1. „Unsere Spielerfahrung verhalf uns wieder einmal zum Sieg“, freute sich Riess.