Eishockey: Vienna Capitals trauern um Gerhardt Löb

„Die gesamte Caps-Organisation ist in diesen schweren Stunden in Gedanken bei seiner Familie und seinen Freunden“, gab der Eishockeyklub auf seiner Website bekannt.

Löb unterstützte die spusu Vienna Capitals seit den Anfangszeiten und war bis zuletzt Geschäftsführer der Vienna Capitals Profibetriebs GmbH. Der Niederösterreicher, als einer der wenigen Mitarbeiter bei beiden Meistertiteln (2005 & 2017) schon im Verein, „war damit einer der wichtigsten Wegbegleiter unseres Eishockey-Vereins“.

„Gerhardt war in den vergangenen zwei Jahrzehnten, mit seinem Engagement und seiner Begeisterung für die Caps, ein verlässlicher, loyaler Vorstands-Kollege und Freund. Seine konsequente Arbeit, gepaart mit Herzlichkeit, werden wir vermissen. Unser tiefes Mitgefühl gilt seiner Familie und all seinen Freunden“, wird Hans Schmid, Präsident der spusu Vienna Capitals, auf der Website zitiert.

In seiner Funktion als Geschäftsführer der Vienna Capitals Profibetriebs GmbH sei Löb „kein Kilometer zu viel gewesen“, denn der langjährige Vereinsvorstand pendelte seit jeher von seinem Wohnsitz in Ybbs an der Donau nach Wien-Kagran.

Der Verein lobte: „Sofern es ihm möglich war, besuchte er bis zuletzt die Heimspiele seiner Caps in der STEFFL Arena. MitarbeiterInnen und Spieler der Caps-Organisation lernten ihn stets als genauen, verlässlichen und hilfsbereiten Menschen kennen.“