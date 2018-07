Über 3.235 Meter gibt es für die Motorsportler in der „Grünen Hölle“ Steinleiten zu bewältigen. Zwei Jahrzehnte lang donnern die Fahrzeuge in St. Anton/Jeßnitz bereits auf der selben Strecke. Herausragend in diesem Jahr: Christoph Lambert. Der Vorarlberger ging als Favorit in die Jubiläumsveranstaltung und wurde seiner Rolle auch gerecht.

Mit seinem neuen Boliden Osella FA30 Zytek knallte er mit 1:07:957 Minuten einen neuen Streckenrekord hin. Die schnellste Zeit hielt bisher der Deutsche Uwe Lang mit 1:12,829 Minuten. Doch auch die ehemaligen Gesamtsieger Karl Schagerl und Andreas Stollnberger ließen nicht locker. In seiner Rennklasse sicherte sich Karl Schagerl den Sieg. Der Purgstaller holte sich mit einer Zeit von 3:46,178 Minuten den zweiten Gesamtplatz und zeigte einmal mehr, dass seine Form wieder ansteigt.

Auch Andreas Stollnberger war mit seinem Dallara F302 flott unterwegs und ließ den Asphalt förmlich glühen. Der Haager belegte Rang zwei in seiner Klasse und schaffte mit einer Zeit von 3:57,468 Minuten den sechsten Gesamtrang. Doch auch der Veranstalter Michael Emsenhuber fuhr mit Vollgas seine Hausstrecke hinauf. In seiner Klasse kam er mit 4:15,481 Minuten auf den achten Rang in seiner Wertung.