Der Naturfreunde-Kanu-Club Ybbs war der Veranstalter der diesjährigen Naturfreunde-Bundes- bzw. NÖ-Landesmeisterschaft in Wien-Kuchelau. Über 100 Teilnehmer aus 13 Vereinen gaben sich dabei ein Stelldichein.

„Es war mit Sicherheit die zweitgrößte Veranstaltung in Österreich. Nur mehr die Staatsmeisterschaften haben mehr Starter. Wir ernteten nur Lob, nachdem wir 120 Rennen an zwei Tagen hinter uns gebracht hatten“, freute sich Andreas Kretzl vom NFKC Ybbs.

Einen weiteren Grund zur Freude hatte der Vater mit seinen Zwillingssöhnen Simon und Timon. Über 200 Meter (K2) waren die Zwillingsbrüder nicht zu schlagen und gewannen die Bundesmeisterschaft sowie den Landesmeistertitel. Auch über 500 Meter gelang dem Duo das Kunststück. Timon Kretzl zeigte über 500 Meter die größere Ausdauer und holte sich den Bundes- und Landessieg im Einzel (K1). Dahinter landete sein Bruder Simon. In der Klasse K4 gewann das Quartett Simon und Timon Kretzl sowie Nils Maurer und Christoph Schobersberger über die 200 Meter. Den perfekten Abschluss für die Ybbser Kanusportler machte Stefan Krammer. Er ging in der Mastersklasse an den Start. Er belegte am Ende den dritten Rang über die 200 Meter.