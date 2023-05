Tolle Premiere für Mistelbacher Tischtennistalent

Die 1. Klasse-Mannschaft der TTSG Weinviertel Mistelbach bestritt am Freitag das letzte Spiel der Saison gegen Sierndorf IV. Weil man stark ersatzgeschwächt war, durfte Top-Talent Elias Welzel sein Debüt geben.

Der U13-Youngster spielt normalerweise zwei Klassen darunter und lieferte gleich im ersten Spiel eine grandiose Leistung ab. Elias Welzel drehte einen 1:2-Rückstand noch in einen 3:2-Erfolg und bereitete seiner Mannschaft so den Weg zum Sieg. Am Ende stand ein klarer 6:2-Erfolg der Mistelbacher, der auch in dieser Höhe verdient war. Der Einstand von Welzel war nicht nur für TTSGW-Pressereferent (und Mitspieler) Reinhard Krames beeindruckend: „Wie Elias mit der Situation umgeht und wie intelligent er sein Spiel anlegt, das war wirklich großartig. Mit ihm werden wir noch viel Freude haben!“

Weniger Freude hatte die erste Mannschaft im letzten Heimspiel der Saison in der 2. Landesliga, gegen Tabellenführer Baden hatte man zwar einen Mann mehr als die Gäste, zu einem Remis reichte es dennoch nicht. Warum? Weil bei den Gastgebern Noah Kastner und Christian Strobl ausfielen, diese Verluste waren nicht zu kompensieren – Endstand 3:6.