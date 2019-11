Herz, was willst du mehr? Die Mustangs lagen gegen die Fürstenfeld Panthers vergangene Woche im Cup nach dem ersten Viertel mit 18:38 zurück (siehe Spielbericht rechts oben), starteten dann jedoch eine sensationelle Aufholjagd. Die Comeback-Fähigkeiten und Nehmer-Qualitäten erstaunten auch Trainer Martin Weissenböck. Er sagte direkt nach dem Cup-Fight: „Wirklich beeindruckend, Hut ab vor der Mannschaft. Ich glaube, es wäre nicht richtig, heute wen rauszunehmen. Normalerweise kannst du so eine Partie nicht mehr gewinnen, aber wie wir das heute geschafft haben – Kompliment an die Mannschaft.“

„Alles, was jetzt kommt, ist Notlösung“

Nur vier Tage später setzten Kremen, Leydolf und Co. in Tirol noch einen drauf, gewannen gegen die Swarco Raiders mit 85:67. Waren es im Cup noch Alper und „Oldie“ Prachar, die aus einem starken Kollektiv noch herausstachen, so drückte diesmal Jakub Krakovic dem Spiel seinen Stempel auf. Der Legionär war mit einem Double-Double (24 Punkte, zehn Rebounds) der Beste auf dem Parkett.

Gleich danach kam sein Coach aber mit einer Hiobsbotschaft um die Ecke: „Er ist uns von Brünn abgeworben worden. Ich kann ihn verstehen, er will wieder zweimal am Tag trainieren und die Chance nutzen, aber für uns ist das natürlich ein schmerzhafter Verlust.“ Nachsatz, der die Schwere des Abgangs unterstreicht: „Alles, was jetzt kommt, ist eine Notlösung. ‚Kraki‘ war ein wichtiger Teil des homogenen Teams.“