„Wir haben die Pflicht erfüllt. Von der Höhe ist es ein Sieg, wie man sich das vorstellt“, begann Mustangs-Coach Martin Weissenböck das Gespräch mit der NÖN so, dass man unweigerlich nach dem „aber?“ fragen musste. Am Ende stand ein 91:67-Sieg gegen die Basket Flames aus Wien, bei dem Martin Müller 15 Punkte gelangen und Michal Norwa ebenso viele Rebounds machte, doch Weissenböck strebt immer nach Höherem: „Wir haben sehr gute Phasen gehabt, aber auch Phasen, wo wir nicht die Intensität gebracht haben, die ich mir gewünscht hätte.“ Die Play-offs sind mit dem Sieg in Wien jedenfalls fixiert.

Vor dem Auswärtsdoppel gegen West-Tabellenführer Salzburg und Dornbirn (25. und 26. Februar) muss sich vor allem die Dreierquote der Mustangs verbessern.