Nur zwei Wochen nach seinem zweiten Platz beim 24-Stunden-Rennen in Gries kirchen legte der Wolkersdorfer Philipp Kaider im steirischen Kaindorf noch ein Stückchen drauf: Er holte sich am Samstag zum ersten Mal einen Sieg bei einem 24-Stunden-Rennen und ist jetzt auch in der Gesamtwertung des 24- Stunden-Cups 2018 wieder im Rennen um Platz eins.

Philipp Kaider | privat

Dabei hatte der Weinviertler weniger mit den Gegnern als mit dem eigenen Gefährt zu kämpfen: Kaider hatte nach starker Anfangsphase Probleme mit dem großen Kettenblatt, er konnte nicht mehr hinauf schalten. Die Konsequenz? Statt knapp 40 Kilometer pro Stunde zu fahren, musste er sich mit 30 zufrieden geben – der Anschluss an die Spitzengruppe ging deshalb verloren.

Zu seinem Glück war sein Schwiegervater im Begleitteam dabei und stellte ihm sein Rad zur Verfügung. „Allerdings hatte es nicht meine Einstellungen, was nicht gerade ein Vorteil war“, schilderte Kaider. Dennoch konnte er so die Lücke zu den Spitzenfahren schließen, ehe er wieder auf seinen „Drahtesel“ wechselte. Das sollte sich nochmals wieder holen. „Eigentlich dachte ich nicht, dass ich ganz vorne dabei bin. Ich habe gefragt, wie viel mir auf Platz drei fehlt, da hat mir jemand zugeschrien, dass ich Erster bin.“

Bis zum Schluss hielt er die Pole Position. „Weil ich den Sieg einfach am meisten wollte“, strahlte der 32-Jährige. Letztendlich gewann er mit der gefahrenen Distanz von 751,8 Kilometern vor seinem schärfsten Verfolger – auch in der Gesamtwertung – Maximilian Kitzinger (733,9). Das dritte und letzte Rennen des 24-Stunden- Cups findet jetzt Mitte September in Hitzendorf statt.