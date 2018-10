Am Nationalfeiertag fand in Münichsthal ein Crosslauf bzw. Nordic-Walking-Bewerb statt, organisiert von der Volkspartei Münichsthal-Pfösing. Auf der knapp zehn Kilometer langen Strecke mit 220 Höhenmetern war dabei Vinzent Klaus vom LC Wolkersdorf in 36:54,20 Minuten nicht zu schlagen.

Die Geschichte des Rennens lieferte aber Alina Reichert: Das 27-jährige Mountainbike-Ass schlüpfte in die Laufschuhe und schaffte es prompt als Zweite in der Damenwertung (Anm.: hinter Katharina Leuthner in 44:44,16) ins Ziel – in starken 45:45,21. „Ich würde sagen, der Umstieg hat sich ausgezahlt“, grinste die Fahrerin des Teams RC Sport Vollmann. „Sehr coole Strecke, super Organisation und perfektes Wetter. Jetzt ist aber Pause angesagt.“

Insgesamt nahmen 29 Läufer und Läuferinnen diesen Bewerb in Angriff, bei dem es auch Hobby-, Schüler- und Knirpseläufe sowie einen Nordic-Walking-Bewerb gab. Eine Fortsetzung 2019 ist jetzt schon fix.