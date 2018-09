Der Sieg beim Mountainbike-Marathon bei den „Worldgames of Mountainbiking“ in Saalbach/Hinterglemm war für die Wolkersdorferin Alina Reichert der krönende Höhepunkt einer Erfolgssaison. Im großen Interview spricht die 22-Jährige über ihre Entwicklung, den Profi traum, und warum sie besonders für den MTB-Sport geeignet ist.

NÖN: Haben Sie diesen Erfolg schon realisiert?

Alina Reichert: Langsam aber sicher schon. Es war einfach ein geiles Gefühl, über die Ziellinie zu fahren und zu wissen, man hat gewonnen. Das sind Momente, weshalb ich meine Sportart ganz besonders liebe. Ich bin überhaupt glücklich mit dieser Saison, weil ich einen ordentlichen Sprung in meiner Entwicklung gemacht habe.

Macht das nicht Lust auf mehr?

Reichert: Natürlich. Es wäre mein Traum, den Sport als Profi ausüben zu können, aber das ist in Österreich kaum möglich. Das merke ich immer wieder, wenn ich bei Sponsoren anfrage. Die häufigste Antwort ist: zu geringer Werbewert. Aber letztendlich ist es mein Hobby, weil es mir Spaß macht. Eines Tages bin ich mit meinem Studium fertig (Anm.: Geodäsie, Vermessung der Erde), dann wird das so nicht mehr gehen. Aber austesten, wo meine Grenzen liegen, das will ich schon.

Vielleicht schon 2019 – was gibt es da für Ziele?

Reichert: Ich möchte unbedingt die Qualifikation für die WM im Mountainbike-Marathon schaffen. Das ist realistisch, ich bin ja jetzt schon unter den besten fünf Fahrerinnen Österreichs. Wenngleich ich fairerweise sagen muss, dass die Breite bei den Damen nicht so groß ist wie bei den Herren.

Wie würden Sie Ihre Stärken im MTB-Marathon charakterisieren?

Reichert: Ich bin relativ robust, das heißt, ich kann bei Anstiegen ein gutes Tempo machen und habe genug Kraft. Außerdem bin ich dadurch geduldig und muss nie nervös werden, wenn Konkurrenten mal einen Vorsprung herausfahren. Und ich kann gut meinen inneren Schweinehund besiegen.

Wie kamen Sie überhaupt zum Mountainbikesport?

Reichert: Das war 2016 über die Rieden-Trophy in Münichsthal. Da dachte ich mir, die Burschen und Mädels in den Dressen schauen ganz schnittig aus (lacht). Dann habe ich beim Team angerufen und gefragt, ob ich mitmachen kann. Seitdem bin ich beim Team RC Sport Vollmann.