Auftakt für die Spartans

Exakt neun Monate nach dem letzten Saisonspiel 2022 beginnt für die Weinviertel Spartans am Sonntag (15 Uhr) die neue Punktejagd. Der erste Gegner könnte ein gutes Omen sein. Denn die Spartaner starten ausgerechnet bei den Carnuntum Legionaries, und damit dem einzigen Team, das man in der Vorsaison bezwingen konnte. Auswärts gab‘s mit einem 22:29 zwar ebenso eine Niederlage wie in allen anderen Spielen, zumindest die Heimpartie gegen das Team aus dem Bezirk Bruck an der Leitha wurde aber gewonnen (31:17).

Von einem „passenden“ Auftaktgegner will Spartans-Headcoach Georg Gangl vor dem neuerlichen Aufeinandertreffen in Schwadorf aber nichts wissen: „Ich habe auch mit den anderen Coaches gesprochen. Vor dem ersten Match ist es immer so eine Anspannung, man weiß nie, wo man steht. Ich finde, es ist recht egal, wer der erste Gegner ist. Man nimmt, was kommt.“ Dass man zu Carnuntum, das auch schon 2021 in derselben Division wie die Spartans spielte, mittlerweile eine gute Beziehung aufgebaut hat, betont aber auch Gangl: „Für viele alteingesessene Spieler ist es natürlich ein Zuckerl, dass die erste Partie gegen die Legionaries ist.“

Ziel: Besser abschneiden als 2022

Offizielles Saisonziel ist ein besseres Abschneiden als 2022, wo es bei fünf Niederlagen eben nur einen Sieg gab. Gangl nimmt aber auch das Wort Play-offs in den Mund: „Die Spieler wollen unbedingt dorthin, dafür müssten wir Erster oder Zweiter werden. Aber ich sage mal, wenn wir einen guten Fortschritt sehen, sind wir auch schon zufrieden.“

Der Mistelbach-Coach rechnet „heuer mit einer sehr knappen, spannenden Liga“ und glaubt daran, dass sein Team konkurrenzfähig ist: „Gegen alle Gegner, die wir heuer haben, haben wir schon gespielt. Wir wissen, wie die spielen. Und wir wissen, wenn wir wirklich unsere Leistung abrufen, und die Vorbereitung gut gelaufen ist, dass alle für uns in Schlagweite sind. Es kann jedes Spiel spannend sein und in beide Richtungen ausgehen.“