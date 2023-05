Das nächste Heimspiel für die Weinviertel Spartans

Nach zwei freien Wochenenden sind die Weinviertel Spartans am Samstag wieder im Einsatz, am Programm steht ein Heimspiel gegen die Pannonia Eagles. Kickoff am WeisWo-Field, der Mistelbacher Sportanlage, ist um 16 Uhr. Der Gegner ist aktuell Schlusslicht der Conference B, fügte den Spartanern Anfang April aber die erste Saisonniederlage zu.

Das Spiel eröffnet gleichzeitig die Rückrunde und die heiße Phase im Rennen um die Play-offs. Zur Saisonhalbzeit liegen die Spartaner nach zwei Siegen zum Start und zwei Niederlagen danach auf Rang drei.