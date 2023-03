Die Frau im Männerteam der Weinviertel Spartans

Werbung

Am Anfang war Skepsis. Eine Frau in einem Herrenteam? Noch dazu im American Football? Für die Gerasdorferin Stephanie Kreimel lautete die Antwort ja. Die 28-Jährige, die erst vor rund einem Jahr mit diesem Sport begonnen hatte und bisher bei den Vikings Ladies in Wien spielte, äußerte im Herbst 2022 die Absicht, zum Herrenteam der Weinviertel Spartans nach Mistelbach zu wechseln. Jenem Verein, den sie schon längere Zeit von außerhalb des Spielfelds begleitet, weil ihr Partner Benjamin Ertl dort schon viele Jahre als Spieler engagiert ist. Als Beweggründe nannte sie das familiäre Klima bei den Mistelbachern und die sehr überschaubare Plattform für Frauen-Tackle-Football in Österreich.

Viele haben sich gefragt, kann man eine Frau wirklich so umräumen?Fängt sie dann an zu weinen (lacht)? Wide Receiverin Stephanie Kreimel gab relativ bald die Antwort: Ja, man(n) kann. Und nein, tut sie nicht.

Ertl war auch der Erste, den Kreimel mit ihren Überlegungen konfrontierte. Sie erinnert sich: „Am Anfang war er nicht so begeistert, weil er echt unsicher war, wie das ist, wenn man auf einmal eine Frau in einem Herrenteam hat. Viele haben sich gefragt, kann man eine Frau wirklich so umräumen? Fängt sie dann an zu weinen (lacht)?“ Auch aus ihrem weiteren Umfeld erfuhr die Ärztin, die als Kind Judo und Tennis ausübte, sich später aber unbedingt einem Teamsport widmen wollte, eher kritisches Feedback: „Sie haben gesagt pass auf auf dich, du brauchst deine Finger. Und dass ich lieber Handball spielen soll. Dabei ist Handball ja nicht weniger brutal. Und es ist oftmals ein Klischee, dass American Football nur eine Prügelei ist.“

Dennoch sollte es anfangs auch Kreimel überraschen, dass im Football Mixed-Betrieb herrscht und sie so überhaupt erst die Chance hatte, sich einem Herrenteam anzuschließen: „Das wusste ich auch lange nicht. Weil du hast ja doch diese gewisse körperliche Diskrepanz. Aber es lässt sich fast alles irgendwie ausgleichen. Du musst nur die Position finden, wo du die ursprüngliche Unterlegenheit irgendwie nützen kannst.“

Für jeden Körperbau die geeignete Position

Kreimel fällt in die Kategorie „flink und wendig“, sie versucht ihre Stärken als Wide Receiverin auszuspielen. Die Vielfalt der Positionen war auch ein Grund, warum sie sich in American Football verliebte: „Natürlich werde ich jetzt nicht unbedingt als O-Liner spielen, weil mir einfach die Masse fehlt. Aber egal ob du schnell oder langsam, groß oder klein, dick oder dünn bist, im Football gibt es für jeden eine Position, wo man sich gut integrieren kann. Wie man sieht, auch als Frau in einem Herrenteam.“

Davon überzeugte die Newcomerin mittlerweile nicht nur den Freund, sondern auch dessen Kollegen. Seit September steht sie im Training der Weinviertler, lässt sich umräumen, steht wieder auf. „Natürlich war es zu Beginn ungewohnt für beide Seiten, aber es hat sich irrsinnig gut eingespielt“, findet die Frau. Und auch ein Herr, Georg Gangl, bestätigt: „Sie sagt den anderen immer wieder, dass sie sie nicht verschonen sollen. Ich als Trainer finde es super, weil ich das von der Jugend kenne. Es bringt eine super Dynamik in die Kabine, noch dazu, weil Steffi eine Person ist, die immer Gas gibt, sich die Playbooks gut ansieht, viele Fragen stellt. Das hat positiven Einfluss auf die anderen.“

„Man darf sich nur nicht abschrecken lassen“

Als Ärztin hat Kreimel übrigens eine Doppelfunktion, bei verbogenen oder gequetschten Fingern ist sie oft erste Anlaufstelle im Verein: „Ich höre oft ‚Steffi, schaust du dir das mal an?‘ Aber das mach ich gerne.“

Die einzige Henne im Korb will sie dennoch nicht zwingend bleiben, über weibliche Verstärkung würde sie sich freuen: „Es ist doch immer eine gewisse Bereicherung, wenn man unterschiedliche Identitäten im Team hat. Egal ob Mann oder Frau. Je diverser es ist, desto besser. Man darf sich nur nicht abschrecken lassen.“