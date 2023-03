Die „neuen Spartans“ auf Trainingslager

Werbung

Die Saison in der wichtigsten Football-Liga der Welt ging Mitte Februar mit einem denkwürdigen Sieg der Kansas City Chiefs gegen die Philadelphia Eagles in der Superbowl zu Ende. Jene im österreichischen Unterhaus nähert sich indes mit Riesenschritten. Mit dabei sind einmal mehr die Weinviertel Spartans, die wie schon 2022 in der Division II antreten werden, der dritthöchsten Spielklasse. Startschuss ist am 26. März mit einem Auswärtsspiel in Carnuntum, eine Woche später steht das erste Heimspiel gegen die Blue Hawks auf dem Spielplan.

Um dann bestens gerüstet zu sein, fuhr das Team am Samstag und Sonntag für ein Kurztrainingslager ins Sportzentrum St. Pölten. „Großer Fokus sind die Specialteam Units und unser Gamespeed, um heuer das von uns als Trainerstab geforderte höhere Tempo zu erreichen“, schilderte Headcoach Georg Gangl im Vorfeld. Eine Einheit in der Halle, drei auf Kunstrasen und drei für Theorie im Seminarraum sollten helfen, diese Ziele zu erreichen. „Also ein sehr dichtes, aber gut organisiertes Programm, um die Zeit maximal auszunützen“, wusste Gangl.

Hinterher war er zwar durchaus zufrieden, ein wenig stressig wurde es für den Hauptverantwortlichen dann aber doch. Denn zwei andere Coaches mussten kurzfristig zu Hause bleiben, einer wegen einer Erkrankung, der andere aus höchst erfreulichem Grund: Defensive Coordinator und Sportlicher Leiter Michael Karas wurde zum ersten Mal Papa. Gangl freut’s: „Wir gratulieren.“

Zurück zum Sport: Um die Grundvoraussetzungen zu schaffen, wurde der Fokus bei den Spartans schon seit Herbst auf viel Krafttraining gelegt. „Wir haben eine sehr intensive Vorbereitung gehabt“, schildert Obmann Florian Kosel. Sogar ein Gastcoach wurde für spezielle Fitnessbereiche an Bord geholt. „Das alles scheint beim Team auch gut angekommen zu sein“, glaubt Gangl, der seine Mannschaft gerüstet sieht.

Erstmals steht auch eine Frau im Kader

Dieser gehört heuer übrigens zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte auch eine Frau an: Stephanie Kreimel. Die Gerasdorferin kam vom Frauenteam der Vienna Vikings nach Mistelbach und wird als Wide Receiverin spielen. Das geht, weil im Football generell Mixed Betrieb möglich ist, also beide Geschlechter spielen dürfen.

Kreimel ist aber nicht die einzige Neue bei den Spartanern, auch 13 andere schlüpfen neu ins Trikot der Weinviertler. Darunter sind Akteure von anderen Vereinen, Rückkehrer nach längerer Pause und auch Quereinsteiger. Zu Letzteren zählen etwa Florian Weiskirchner, ehemaliger Fußballer bei Obersdorf/Pillichsdorf, der nun als Tight End agieren wird, oder Linebacker Rainald Keller, den das Football-Fieber packte, nachdem sein Sohn in der Flag- Jugend zu spielen begann.