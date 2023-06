Die Play-offs bleiben noch ein Traum

„Ausgeträumt“ heißt es seit Sonntag für die Footballer der Weinviertel Spartans. Die Mistelbacher hätten in ihrem letzten Saisonspiel einen Sieg gebraucht, um die Chance auf den Einzug in die Play-offs der Division II am Leben zu halten. Am Ende war man allerdings weit davon entfernt, die Partie bei den Blue Hawks endete mit einer herben 0:35-Niederlage. Was Obmann Florian Kosel doch ein wenig juckte: „Vom Ergebnis her sehr eindeutig, ich persönlich fand den Unterschied spielerisch aber gar nicht so groß.“

Die Spartaner hatten auch ein großes Handicap an diesem Tag: Quarterback Matthias Potmesil war verhindert, er konnte beim Entscheidungsspiel nicht dabei sein. Für ihn sprang Lukas Koch in die Bresche. Der 25-Jährige agiert gewöhnlich als Wide Receiver, er ist aber auch Ersatz-Quarterback und versuchte diesmal die Bälle zu werfen, anstatt sie zu fangen. „Das hat er gar nicht so schlecht gemacht“, fand Kosel, für den die fehlenden Bewegungsabläufe in der Offense aber dennoch sichtbar wurden. Und weil es nach vorne hakte, musste immer wieder die Defense aufs Feld, die im Verlauf des Spiels müder und müder wirkte. So wurde aus einem 0:0 nach dem ersten Viertel doch noch die erwähnte, deutliche Niederlage.

Die Eagles hatten ideal vorgelegt

Die war umso bitterer, weil die Pannonia Eagles am Samstag Schützenhilfe geleistet hatten, das Schlusslicht besiegte die Ebenfurth Mustangs mit 21:20. Die Spartans konnten den Ausrutscher des Rivalen aber nicht nützen und werden die Conference B auf Rang drei beenden.

Die Bilanz von vier Siegen und vier Niederlagen gilt bei den Spartans dennoch als großer Schritt vorwärts. „Wir haben erstmals seit einigen Jahren zumindest keine negative Bilanz“, betont der Obmann, „und wir sehen das Potenzial, dass mehr drinnen gewesen wäre. Ich sage nur verhautes Spiel bei den Eagles und auswärts bei den Mustangs.“

Umso größer ist der Wille, es nächste Saison noch besser zu machen: „Da wollen wir wieder einen Schritt vorwärts machen, der logischerweise Play-offs heißen muss.“ Dafür soll schon jetzt die Kaderplanung vorangetrieben werden, um noch breiter aufgestellt zu sein.

Zunächst wird aber noch locker nachtrainiert und bei einer großen Abschlussfeier gemeinsam mit der Jugend auf die Saison angestoßen. Im Juli und August ist dann Pause..