Die Spartans rüsten auf allen Ebenen auf

Werbung

Am Samstag fand in Mistelbach ein Try-out, sprich öffentliches Probetraining, der Weinviertel Spartans statt. Die Weinviertler wollen damit ihren Kader in der Kampfmannschaft stärken sowie ihren Nachwuchs weiter ausbauen.

Obwohl die Wetterbedingungen suboptimal waren, kamen einige Interessenten vorbei: Fünf Kinder im Flagbereich ab acht Jahren sowie weitere fünf Personen für die Kampfmannschaft stellten sich den Herausforderungen. Ebenso konnten die Spartans außerhalb des Try-outs schon vier weitere Neuzugänge für die Kampfmannschaft klar machen. „Läuft alles nach Plan, sehen wir in der nächsten Saison die neun neuen Personen auch im Kader der Spartans“, freut sich Michael Karas, der sportliche Leiter.

Nachwuchs startet bei Flag-Meisterschaft

Mit dem Flag-Football-Nachwuchs wollen die Spartans im Frühjahr 2023 in die Meisterschaft starten und somit einen wichtigen Grundstein für die Entwicklung des Vereins legen. Der Nachschub aus den eigenen Reihen in die Kampfmannschaft ist ja ein elementarer Baustein in der Entwicklung des Vereins und wird daher auch ganz besonders forciert.

Karas: „Ein bisschen mehr Andrang hätten wir uns schon gewünscht bei unserem Try-out, aber wenn alle, die hier waren, unseren Kader wirklich verstärken, dann ist das auch ein Gewinn.“ Das sah auch Florian Kosel, Obmann der Spartans und Flag-Cheftrainer, so: „Es waren wieder einige vielversprechende Kinder am Probetraining, um unser Team gut für eine Meisterschaft aufzustellen.“

Kosel hat nämlich ein ganz besonderes Anliegen: „Für uns ist es wichtig, dass wir die Kinder mit dem Spaß an American Football und Flag Football anstecken und sie sehen, welch toller Sport das ist. Unsere Anzahl an Jugendspielern wächst stetig, vor allem auch durch Mundpropaganda. Das spricht zwar für unseren Verein, nur müssen wir die Kinder dann auch bei uns halten.“