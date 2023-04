Die Weinviertel Spartans sind plötzlich Tabellenführer

Werbung

Georg Gangl kramte nach dem 21:12-Erfolg über die Blue Hawks aus Schönfeld (Bezirk St. Pölten-Land) in der Erinnerungskiste. Mit zwei Siegen in eine Saison zu starten, ist sich der Trainer der Weinviertel Spartans aber ziemlich sicher, hat es in der Geschichte dieses Football-Klubs noch nie gegeben. Als Lohn stehen die Spartans aktuell auf Platz eins - auch das ist eine ungewohnte Rolle, war man in den vergangenen Jahren doch meist ein häufiger Verlierer.

Wie schon im Auftaktspiel bei den Carnuntum Legionaries starteten die Spartaner allerdings auch diesmal behäbig in die Partie. Der Offense fehlten wichtige Passempfänger, womit man sich auf das Laufspiel konzentrieren musste. Das durchschaute freilich auch der Gegner, weshalb zunächst wenig ging. Nach einem Touchdown der Gäste und einem Safety sahen sich die Mistelbacher zum Ende des ersten Viertels mit einem 0:9-Zwischenstand konfrontiert. Die neue Anzeigetafel in der Spielfeldecke stellte das wunderschön zur Schau.

Berger mit 95-Yard-Return nach Interception

Wie schon vergangene Woche bekamen die Spartans aber irgendwann einen Fuß in die Tür, vor allem die Defense machte mit Fortdauer des Spiels wieder einen hervorragenden Job. „So eine Defense-Leistung haben wir bei uns schon lange nicht mehr gesehen“, sah Gangl einen weiteren nicht alltäglichen Aspekt.

Gerade einmal ein Field Goal des Gegners ließ sein Team in den verbleibenden drei Vierteln noch zu, während die Spartans selbst drei Touchdowns eintüteten. Alle drei durch Interceptions, die die Spartans direkt in die Endzone des Gegners retournierten. Beim längste Return lief Gregor Berger 95 Yards und damit sogar fast über das gesamte Feld.

Kreuzbandriss! Coach auf Krücken statt am Feld

Unterm Strich war es ein Football-Fest, das die Spartans dem Publikum zum Heimspiel-Auftakt servierten. Groß in die Feierlichkeiten einbauen konnte sich Coach Gangl allerdings nicht. Er humpelte auf Krücken über die Anlage, anstatt wie gewohnt auch selbst am Feld zu stehen. Dort wird man ihn heuer auch definitiv nicht mehr sehen, denn der Wide Receiver erlitt in der Vorwoche gegen die Legionaries im letzten Spielzug einen Kreuzbandriss. Am Sonntag wurde Gangl bereits operiert, am Mittwoch will er wieder beim Training sein.

Sein neues Motto: Volle Konzentration aufs Coaching. Und damit zunächst einmal auf die Pannonia Eagles, den nächsten Gegner der Spartans. Die haben zwar diesmal die ersten zwei Spiele verloren, 2022 aber zweimal gegen die Mistelbacher gewonnen. Nicht zuletzt deshalb ist Gangl bemüht, den ganzen Verein trotz der zwei Siege am Boden zu halten: „Ich würde uns nie in der Favoritenrolle sehen, ich mag das nicht. Wir müssen kontinuierlich weiterarbeiten, weil wir eigentlich mit der Leistung insgesamt nicht zufrieden waren. Bei vielen Spielern ist noch viel Luft nach oben.“