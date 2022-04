Gewitter sorgte für Wartezeit

Werbung

Genau, als die Weinviertel Spartans am Sonntag gegen Asperhofen loslegen wollten, zog eine dicke Gewitterzelle über Mistelbach. Der Kick-off wurde deshalb um eine halbe Stunde nach hinten verlegt, was den rund 300 Zuschauern Zeit verschaffte, in Ruhe ihre Sitzplätze zu finden. Die ließen sich vom Regen nämlich nicht abhalten und kamen trotzdem zum Match.

Belohnt wurden sie später mit plötzlichem Sonnenschein, aber nicht mit sportlichem Erfolg. Anders als in der letzten Saison waren die beiden Teams diesmal nämlich nicht so sehr auf Augenhöhe, mit 33:6 holten die Blue Hawks einen klaren Auswärtssieg.

Spartans-Headcoach Georg Gangl war mit der Defensivleistung zufrieden und auch das Passspiel in der Offense sei okay gewesen, „aber im Laufspiel haben wir überhaupt nicht überzeugt. So war unser Spiel zu eindimensional.“

Weiter geht’s am 7. Mai bei den Carnuntum Legionaries.