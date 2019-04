Ruhig geworden ist es um Stefan Ehrentraut aus Unterolberndorf – Grund genug, nachzufragen, wie es dem 23-Jährigen in den USA, genauer gesagt in West Virginia, wo er mit einem Football-Stipendium an der Alderson Broaddus University studiert, so geht. „Mir persönlich geht es gut, ich werde Anfang Mai meine Studien erfolgreich abschließen. Im Herbst hoffe ich dann, mit meinem zweijährigen Master-Studium in Wien starten zu können“, berichtet der Weinviertler. „Ob es danach wieder nach Amerika geht, ist noch offen.“

Und wie sieht es in Sachen Football aus? Ende des Jahres ging die Saison für sein Universitätsteam „Battlers“ zu Ende, mit der Bilanz von vier Siegen und sieben Niederlagen in ihrer Conference der Division II (Anm.: zweite Leistungsklasse im amerikanischen College-Sport). „Besser als im letzten Jahr“, zwinkert Ehrentraut, der einen Stammplatz als O-Liner hatte. Football-technisch ist er damit fertig in Amerika. „Ob ich den nächsten zwei Jahren in Österreich weiterspiele, mich der Trainerseite des Sports widme oder gar neue sportliche Herausforderungen suche, das weiß ich noch nicht“, verrät Ehrentraut.

Einen konkreten Zeitplan hat der Unterolberndorfer, der sich mit Kraft- und Lauftraining fit hält, nicht. Sollte er sich in Sachen American Football noch einmal in die Schlacht werfen, dann ist eines klar: „Der späteste Zeitpunkt wäre Anfang Herbst, wenn die Vorbereitung für die nächste Football-Saison in Österreich beginnt.“