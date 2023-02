Spartans gehen erstmals mit einer U13 ins Rennen

Werbung

Am 19. September 2020 trat Florian Kosel das Amt als Obmann der Weinviertel Spartans an. Zweieinhalb Jahre später wird endgültig umgesetzt, was der 37-Jährige schon damals als eines seiner Ziele ausgab: eine eigene Jugend aufzubauen. Nun steht nämlich fest, dass die Spartaner wie erhofft mit einer U13 an der heurigen Flag-Football-Meisterschaft teilnehmen werden. Das erste Jugendteam des Vereins ist geboren. Dementsprechend glücklich ist Kosel: „Dass wir es geschafft haben, eine U13 für die Meisterschaft zu nennen, ist für uns ein ganz großer Wurf.“

Kosel wird bei seinem „Herzensprojekt“ selbst vorangehen und die neue Mannschaft als Trainer betreuen – und mit ihr mitunter quer durch Österreich fahren. Die Nachwuchsbewerbe finden nämlich österreichweit statt, 15 Teams teilen sich auf zwei Divisions auf. Für die Mistelbacher geht es am ersten Spieltag am 16. April nach Ybbs, zwei Wochen später nach Innsbruck. Der letzte Spieltag vor dem Finaltag findet dafür am 18. Juni in Mistelbach statt.

Seit Montag wird am Feld der Kälte getrotzt

Die Vorbereitungen auf die neue Herausforderung laufen übrigens schon monatelang, seit September wird trainiert. Im Winter übersiedelte der Weinviertler Tross in die Halle, seit Montag wird wieder in Mistelbach am Feld gearbeitet. „Auch wenn es kalt ist“, sagt Kosel, „aber wir brauchen das Feld und die spielnahen Situationen.“ Denn allen im Verein ist bewusst, dass die erste Saison nicht einfach wird, wie Kosel skizziert: „Da hat man im Football erfahrungsgemäß nicht die größten Erfolgschancen. Unser Anspruch ist auf jeden Fall, dass jeder unserer Spieler zum Zug kommt.“

14 Spieler umfasst der Kader aktuell, weitere sind gerne willkommen. Auch deshalb beteiligt sich der Klub am 25. Fe bruar einmal mehr an einem österreichweiten Tryout, ab 16 Uhr können Footballbegeisterte – Kinder wie Erwachsene, Männer wie Frauen – den Sport ausprobieren. „Unser Ziel ist, hier für großen Andrang zu sorgen“, skizziert Kosel seine Wünsche. Denn die U13 soll nur der Anfang sein. Wunschtraum wäre, nächstes Jahr eine U13 und eine U11 im Flag Football zu stellen, und mittelfristig auch eine U16 und eine U18 im American Football.