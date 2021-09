Die Football-Saison läuft, für die Weinviertel Spartans aus Mistelbach war der erste Spieltag aber einer zum Vergessen. 0:48 lautete der Endstand im Auswärtsspiel bei den Carnuntum Legionaries im Bezirk Bruck an der Leitha, der Gegner war für Obmann Florian Kosel „physisch und erfahrungstechnisch haushoch überlegen, da haben wir keinen Meter gehabt“. Einzig im ersten Viertel, als die Spartaner erst 0:7 zurücklagen, war ein eigener Score möglich, im einen oder anderen Spiel- zug fehlten Erfahrung und Glück. Ein Punktgewinn war aber zu keinem Zeitpunkt in Reichweite.

Vor dem zweiten Spieltag, an dem das erste Heimspiel in Mistelbach steigt, heißt es für Kosel und seine Kollegen nun „Spiel abhaken, Kopf aus dem Sand, Gegner analysieren für nächste Woche und das Beste draus machen“.

Gegner sind am Samstag ab 18 Uhr die Asperhofen Blue Hawks. Die dürften in Sachen Erfahrung zwar ebenfalls einen Vorteil gegenüber den Spartans haben, die mit vielen neuen Spielern in der Division III (vierthöchste Spielklasse) antreten, ans Aufgeben denkt Kosel aber nicht: „Viele Mannschaften sind nach der Coronapause ein Überraschungspaket. Ich glaube, sie sind noch der machbarste Gegner, aber schauen wir mal. Wir haben gewusst, dass es für uns hart wird in der Division drei mit den vielen Neuen.“

Werbetrommel fürs erste Heimspiel

Für das erste Heimspiel, für das es zahlenmäßig keine Besucherbeschränkung gibt, rührten die Spieler und Funktionäre jedenfalls kräftig die Werbetrommel. Quer durch den Bezirk Mistelbach und in der Stadt wurden Flyer verteilt. Wer einen solchen mit zum Spiel bringt, muss nur die Hälfte der fünf Euro Eintritt berappen.

Kulinarisch werden die Spartans auch diesmal mit ihren selbst gemachten Pulled-Pork- und Pulled-Beef-Burgern verwöhnen, dazu gibt es auch eine Kinderbetreuung. Kosel ist vorfreudig: „Das wird ein spannender Gameday für die ganze Familie.“