Zur Liga

Die Division III des American- Football-Bundes Österreich

(AFBÖ) ist die vierthöchste Spielklasse. Die zehn teilnehmenden Teams werden im Grunddurchgang in zwei Pools – Conference A und Conference B – aufgeteilt, die Weinviertel Spartans starten in Zweiterer. Nach Hin- und Rückspielen gegen jeden der vier Gegner treffen sich die besten zwei pro Conference im Halbfinale. Genau dort war für Mistelbach in der vergangenen Saison Endstation.

Zum Verein

Die Weinviertel Spartans wurden 2011 in Niederabsdorf ins Leben gerufen, seit 2012 spielen sie Meisterschaft. Heimstätte ist Mistelbach, wo auch zweimal die Woche trainiert wird: jeweils Montag und Mittwoch ab 18.45 Uhr (Jugend ab zwölf Jahren ab 18 Uhr). Die Einheiten sind frei zugänglich, neue Gesichter gerne gesehen. www.weinviertel-spartans.at