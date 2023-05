Spartans sind voll im Play-off-Kampf

Jahr für Jahr setzen sich die Weinviertel Spartans den Einzug in die Play-offs als Saisonziel. Anders als in den vergangenen Spielzeiten könnte aus einem weit entfernten Traum diesmal ein tatsächliches Szenario werden. Nach zwei Niederlagen in Folge gelang am Samstag gegen die Pannonia Eagles nämlich endlich der dritte Saisonsieg. Die Burgenländer gingen in Mistelbach zwar zeitig mit 10:0 in Führung, die Spartaner drehten den Spielstand aber noch im dritten Viertel auf 13:10 und hatten auch auf das Field Goal der Eagles zum 13:13 im Schlussabschnitt noch die passende Antwort. Wide Receiver Marcus Stummerer erreichte die Endzone und sicherte mit seinem Touchdown den Heimsieg.

Der sorgt nun für eine höchstspannende Situation in der Tabelle. Dort führen die Blue Hawks vor den Ebenfurth Mustangs und den Spartans, alle drei Teams halten bei drei Siegen, wobei der Spitzenreiter ein Spiel weniger ausgetragen hat. Auch die Carnuntum Legionaries, die am Sonntag 7:0 gegen die Mustangs triumphierten, sind mit zwei Siegen dran. „Heuer ist es realistischer, aber schauen wir mal“, bleibt Sparants-Trainer Georg Gangl, angesprochen auf die Play-off-Chancen, zurückhaltend. Positiv für ihn ist aber: „Es liegt in unserer Hand.“

Das erste von drei „Endspielen“ führt die Weinviertler am 27. Mai auf die Mustangs Ranch nach Ebenfurth. „Zu Hause haben wir 27:0 verloren“, erinnert sich Gangl an das Hinspiel von Mitte April, „schauen wir mal, ob wir besser geworden sind“. Anfang Juni geht es dann noch zu Hause gegen die Legionaries und nach Asperhofen zu den Blue Hawks. Für die Play-offs braucht es einen Platz unter den ersten zwei in der Conference B. Gangl stellt sich auf intensive Wochen ein: „Es wird noch ein hartes Stück Arbeit, aber wir werden alles versuchen.“