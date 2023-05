Spartans verloren die Schnittpartie

0:27 stand am 22. April auf der Anzeigetafel, als das Mistelbacher Heimspiel gegen die Ebenfurth Mustangs zu Ende ging. Am Samstag kam's auswärts zur Revanche, und die war deutlich enger. Mistelbach war in der Schnittpartie im Rennen um die Play-offs mindestens ebenbürtig und im vierten Viertel kurz vor dem Sieg, als man mit einer Drei-Punkte-Führung und vier Versuchen an der Zwei-Yard-Linie vor der gegnerischen Endzone stand. Die Spartans verwandelten diese Topposition aber weder in einen Touchdown, noch in ein Fieldgoal und kassierten obendrei im Gegenzug den Touchdown zum 21:17.

Damit rückte auch das Play-off „weiter in die Ferne“, wie Offense Coordinator Thomas Eckel zugab: „Jetzt muss schon viel passieren, damit wir noch eine Chance haben.“