Weinviertel Spartans feiern den ersten Saisonsieg

Im letzten Heimspiel der Saison gelang den Weinviertel Spartans der erste volle Erfolg.

Gegen die Carnuntum Legionaries überzeugten die Weinviertler vor allem in der Offense, kamen konstant zu First Downs und entlasteten so die ersatzgeschwächte Defense, die nicht so oft aufs Feld musste. Das gefiel freilich auch Spielertrainer Georg Gangl, der in seinem Matchplan genau wusste, wie er bei den Spielern alles rausholen kann: „Wir waren gut eingestellt, auch wenn ein paar Spieler in der Defense gefehlt haben. Es waren allen Spielern klar, dass das zu Hause die letzte Chance ist, zu gewinnen.“

Dass es für den Sieg einen Pokal gab, hat etwas mit der Rivalität zwischen den Spartans und den Legionaries zu tun. Beide Teams wurden im selben Jahr gegründet und in die Liga eingegliedert. Der Sieger des Duells darf sich immer über den Wanderpokal freuen. Sondermotivation bedarf es da freilich keiner, wie der Spielertrainer erklärte: „Da ist für uns natürlich noch mehr Prestige dahinter.“