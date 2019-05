Spartans gegen Enthroners, 19 Spieler gegen 40, das Schlusslicht der Conference B in der Division III gegen den souveränen Spitzenreiter, der parallel zu den Spielen in Österreich auch die erste ungarische Liga in Angriff nimmt und dort aktuell auf Rang vier liegt – das Motto für Sonntag war klar: dem übermächtigen Gegner so gut es geht Paroli bieten.

Genau das versuchten die Weinviertler bei guter Stimmung ab dem Kick-off mit viel Einsatz, das „Kraut“ gegen die ungarische Dominanz war aber trotzdem nicht aufzutreiben. Dem ersten Touchdown der Gäste folgte bald der erste Sack, auch der Stadionsprecher wusste die Dinge richtig einzuschätzen, wie sein Kommentar nach dem zweiten Touchdown verriet: „Merkt euch die Nummer 34, der macht öfter solche Dinger.“ Gemeint war dessen unwiderstehlicher Lauf in die Endzone. Gerade damit hatten die Spartans ordentlich zu kämpfen.

Auch Trainer Georg Gangl wusste: „Der Gegner ist zwei Ligen höher einzuschätzen. Und bei uns ist es mit 14 verletzten Spielern halt ein Seuchenjahr.“ Er hatte Glück, dass am Sonntag nicht zwei weitere dazukamen: Stefan Muck (Meniskus) und Mathias Kaiser (Knöchel) bedienten sich leicht, bissen aber auf die Zähne. „Also nicht so wild. Sonst sind alle gut durchgekommen.“

Weiter geht’s am 12. Mai, wieder zu Hause gegen die Upper Styrian Rhinos. „Da schaut’s dann anders aus“, rechnet sich der Coach dann auch wieder mehr Chancen aus.