Weinviertel Spartans live im Internet

Werbung

Die Weinviertel Spartans sorgten am Samstag wieder einmal für eine Premiere. Wer es nicht aufs WeisWo-Field im Sportzentrum schaffte, konnte die Partie gegen die Ebenfurth Mustangs zum allerersten Mal live im Internet verfolgen. Und zwar am YouTube-Kanal „Eierlaberl TV“, der sich seit über vier Jahren American Football-Videos und Livestreams aus Österreich widmet.

Der Kontakt zum Betreiber kam beim Auswärtsspiel bei den Legionaries im März zustande, Spartans-Obmann Florian Kosel nahm die Steilvorlage gerne auf: „Ihm liegt privat viel daran, dass Football präsenter wird.“ Der Modus ist dabei klar: Der Streambetreiber sorgt für das Video, der jeweilige Verein für die Kommentatoren. Am Samstag übernahmen diese Rolle der ehemalige Spartans-Quarterback Michael Hieblinger und der aktuell arbeitstechnisch verhinderte Offensive Liner Alexander Frühauf. Das erste Feedback war positiv, rund 50 Personen verfolgten im Schnitt die Übertragung. „Was für das erste Mal nicht so schlecht ist“, sagt Kosel.

Allein deshalb sind auch für die verbleibenden zwei Heimspiele in der Regular Season Streams geplant. Kosel sieht es als zusätzliches Service, hält aber auch fest: „Trotzdem ist es uns lieber, wenn die Leute auf den Platz kommen.“

Ohne einen Punkt geblieben

Sportlich war das vierte Saisonspiel für die Mistelbacher ein eher unerfreuliches Erlebnis. Gegen Ebenfurth gelang am Ende kein einziger Punkt, während die Mustangs je einen Touchdown pro Viertel verbuchten. Einmal klappte der Extrapunkt nicht, der Endstand war demnach 0:27.

Spartans-Trainer Georg Gangl, der nach seinem kürzlich erlittenen Kreuzbandriss mit Schiene die Linie entlang humpelte, sah den Unterschied zwischen den beiden Teams dennoch nicht so groß: „Wir waren zweimal knapp vor der gegnerischen Endzone. Wenn uns beide gelungen wären, hätte es auch anders aussehen können. Momentan ist so ein bisschen das Problem, das wir den Ball nicht in die Endzone kriegen. Im letzten Spielabschnitt tun wir uns schwer.“

Zumindest ist jetzt etwas Zeit, um Lösungen zu finden. Die nächsten zwei Wochenenden sind die Spartaner spielfrei, danach wartet ein weiteres Heimspiel gegen die Pannonia Eagles.