Weinviertel Spartans siegten zum Auftakt bei den Carnuntum Legionaries

Am Sonntagmorgen kletterten die Weinviertel Spartans zum ersten Mal in der neuen Saison in den großen Autobus. Ziel war Schwadorf, wo am Nachmittag das Auftaktspiel gegen den Lieblingsgegner, die Carnuntum Legionaries, auf dem Programm stand. Mit dabei war nicht nur das Team um Headcoach Georg Gangl, sondern auch ein ganz besonderer Gast: der Wanderpokal, um den sich die beiden Rivalen bei jedem Aufeinandertreffen streiten.

Gangl erklärt, was es mit der „Antique Bowl“ auf sich hat: „Die beiden Vereine wurden im gleichen Jahr gegründet, sind im gleichen Jahr in die Liga eingestiegen. Und natürlich passen die Teamnamen gut zusammen, die Spartaner, die alten Griechen, und die Legionaries, die Römer. Wir haben uns damals entschieden, das als Bowl auszutragen, und das hält halt an, wenn wir in der Liga gegeneinander spielen.“

Zweiter Sieg in Folge für die Spartans

Zuletzt war das im Juni der Fall, als die Spartans zu Hause in Mistelbach ihren einzigen Sieg überhaupt in der Saison 2022 feierten. Das war offenbar ein gutes Omen, denn die Weinviertler fuhren den Pokal am Sonntag gewissermaßen nur spazieren. Sie siegten ein weiteres Mal gegen die Legionaries und dürfen den Pott bis zum nächsten Duell Anfang Juni behalten.

Eng war das jüngste Duell aber allemal, mit Abwarten war auch nicht viel. Carnuntum zog mit dem ersten Touchdown vorne weg, Marcus Stummerer glich nach einem weiten Pass für die Spartans aus. Ein Safety führte in der Folge zum 9:7 für die Legionaries, ein weiterer Touchdown zum 16:7. Das alles noch im ersten Viertel.

Legionaries schafften keine Punkte mehr

Das Pulver des Heimteams war damit aber offenbar schon verschossen, denn in den verbleibenden drei Vierteln scorten nur noch die Spartans. Daniel Reisinger fand in seinem allerersten Spiel nach einem weiteren Pass den Weg in die Endzone, auch der Extrapunkt war wieder gut - es stand nur noch 16:14.

Der Schlusspunkt war dann dem Kicker der Gäste vorbehalten: Melvin Brabec. Die Nummer 99 setzte das Laberl im letzten Viertel zwischen die Pfosten, die Weinviertler führten damit um einen Punkt. Dabei blieb's, was Spielertrainer Gangl natürlich freute: „Ich glaube, es ist erst das zweite Mal, dass wir mit einem Win in eine Saison starten. Das wollen wir natürlich gleich mitnehmen, wenn nächste Woche die Blue Hawks bei uns zu Gast sind.“ Der Coach führte den Sieg auf das gelungene Laufspiel um Running Back und Offense-MVP Florian Krammer zurück, hatte aber auch Lob für die Defense um Stefan Muck: „Sie haben einen sehr guten Job gemacht. Im Großen und Ganzen war es ein wirklicher Teamsieg.“

Auf Seiten der Legionäre war Obmann Stefan Stieger gefasst, er betonte den knappen Spielverlauf: "Es war bis zum Schluss ein offenes Spiel. In der zweiten Halbzeit hat unsere Defense nur drei Punkte zugelassen, aber die Partie wurde durch ein Field Goal entschieden.“