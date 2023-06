Weinviertel Spartans wahren die Play-off-Chance

Die Weinviertel Spartans werden zum Seriensieger. Zumindest im Head-to-Head mit den Freunden der Carnuntum Legionaries, wo man nun schon zum dritten Mal hintereinander als Sieger vom Feld ging. Am Samstag feierten die Mistelbacher vor rund 350 Zuschauern einen 24:14-Erfolg, womit sie ein weiteres Mal den Wanderpokal der „Antique Bowl“ in den Himmel stemmen durften. Ausschlaggebend war für Trainer Georg Gangl die stabile Defense seiner Mannschaft, dank der es auch nichts ausmachte, dass sich in die Offense gegen Ende hin doch ein paar Fehler einschlichen. Stimmung und Wetter taten ihr Übriges zu einem gelungenen Nachmittag, fand Gangl: „Es war der perfekte Football-Tag für uns.“

Es braucht einen Auswärtssieg bei der Übermacht

Der lässt den Spartanern auch weiterhin Chancen auf den Pott für den Ligagewinn in der AFL Division II, oder zunächst einmal für den Einzug in die Play-offs. Carnuntum und auch die Pannonia Eagles wird man in der Conference B fix hinter sich lassen, die bessere Ausgangslage für die zwei Plätze im Halbfinale haben aber die Blue Hawks und Ebenfurth. Um einen der beiden noch überholen zu können, muss für die Spartans im letzten Spiel auswärts bei den Blue Hawks zwingend ein Sieg her. „Die haben auf diesem Platz aber noch nie ein Spiel verloren und haben die beste Defense der Liga“, schildert Gangl das Problem an der Sache.

Und selbst wenn die Spartans siegen, braucht es danach noch ein richtiges Ergebnis im Duell zwischen den Blue Hawks und Ebenfurth, die sich erst am 24. Juni gegenüberstehen. Weshalb der Coach zunächst einmal nur auf das eigene Spiel schauen möchte: „Alles andere ist nicht in unserer Hand.“