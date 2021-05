Der österreichische Radsportverband hat sich bei der Vergabe des einzigen Olympiastartplatzes im Frauen-Straßenrennen für ein internes Qualifikationsrennen entschieden, welches kommenden Sonntag in Tirol über die Bühne gehen wird – inklusive der Niederkreuzstettnerin Anna Kiesenhofer.

Der Sportkoordinator des ÖRV, Christoph Peprnicek, bestätigte, dass sich die Tokio-Anwärterinnen am 30. Mai auf einem dem Olympiaprofil ähnlichen Parcours zwischen Telfs und Leutasch (Anm.: 95 Kilometer) messen werden. „Wir hoffen auf eine klare Entscheidung“, sagte Peprnicek. Andernfalls würden weitere Ergebnisse einbezogen. Die vorgesehenen Ausscheidungsrennen waren ausgefallen bzw. verkürzt worden. Neben arrivierten Straßenfahrerinnen wie eben Kiesenhofer oder Angelika Tazreiter, Sarah Rijkes, Christina und Kathrin Schweinberger will auch Mountainbikerin Mona Mitterwallner die Chance nutzen, weil in ihrer Spezialdisziplin Laura Stigger mit drei A-Limits als Olympiateilnehmerin praktisch feststeht.

Aber zurück zu Kiesenhofer: Welche Chancen rechnet sich die 30-jährige Weinviertlerin aus? „Ich fühle mich ehrlich gesagt richtig gut. Vielleicht besser als je zuvor – auch wenn das eine sehr gewagte Aussage ist. Meine Trainingswerte sind sogar noch besser als vor meinem Podium bei der Tour de l’Ardèche letztes Jahr. Insofern werde ich mit viel Selbstvertrauen ins Rennen gehen.“ Und das, obwohl die in der Schweiz lebende Kiesenhofer manche ihrer Konkurrentinnen gar nicht einschätzen kann. „Zum Beispiel ist Mona (Anm.: Mitterwallner) am Mountainbike absolute Spitzenklasse, aber ich habe keine Ahnung, wie sie sich am Rennrad schlagen wird. Auch mit den anderen Fahrerinnen fehlt ein aktueller Vergleich. Insofern ist es also eine Überraschungskiste. Ich werde jedenfalls mit Respekt, aber auch mit viel Selbstvertrauen am Start stehen.“

Trainingsmäßig hat die Weinviertlerin ihre gewohnte Vorbereitung alleine und nach Plan durchgezogen. Als Schlüsseleinheiten standen dabei oft Intervalle am Berg an, um die Belastung im Rennen zu simulieren. Sie ist übrigens ein begeisterter Fan dieses internen Duells: „Ich finde die Lösung eigentlich sehr gut, vermutlich ist es sogar fairer, als Resultate von unterschiedlichen Rennen vergleichen zu wollen.“ Und Kiesenhofer fügt noch einen weiteren interessanten Aspekt hinzu: „Die Strecke in Telfs ist sehr gut auf die Anforderungen des Kurses in Tokio abgestimmt.“ Handelt es sich doch um einen härteren Sieben-Kilometer-Anstieg von Telfs weg und eine flache Runde am Hochplateau um Leutasch. All das soll dem Kurs in der japanischen Hauptstadt ähneln.